Кубанские фармкомпании произвели товаров более чем на 7 млрд рублей

В Краснодарском крае 15 предприятий, изготавливающих фармацевтическую и медицинскую продукцию, произвели товаров более чем на 7 млрд руб., показав таким образом экономический рост почти в 22%. Об этом сообщил председатель ЗСК Юрий Бурлачко в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба ЗСК

«На днях вице-премьер Денис Валентинович Мантуров доложил президенту Владимиру Владимировичу Путину о ситуации в сфере промышленности. По итогам прошлого года отмечен рост на уровне 3%. Особое внимание зампред правительства РФ обратил на отечественную фармацевтику, медицинскую промышленность и радиоэлектронику. В этих сегментах рост составил более 15%. Свой вклад в укрепление промышленного суверенитета России в этих секторах экономики вносит и Кубань»,— рассказал спикер кубанского парламента.

По его словам, развитию медицинского производства в крае способствовали меры федеральной поддержки и инициативы губернатора Вениамина Кондратьева, а также корректировка региональной нормативной базы. В частности, в прошлом году депутаты увеличили капитал краевого Фонда развития промышленности до 10 млрд руб., что сделало его одним из крупнейших в стране.

В крае также реализуется ряд инвестиционных проектов, включая производство расходных материалов для служб крови, а также строительство четырех новых линий по выпуску импортозамещающих лекарственных препаратов-дженериков. Региональные власти подчеркивают, что поддержка бизнеса и инвесторов остается ключевым приоритетом промышленной политики Кубани, которую позиционируют не только как аграрный и курортный регион, но и как один из промышленных центров юга России.

Вячеслав Рыжков