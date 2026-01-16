В Алтайском крае КПРФ назвала своих кандидатов на выборах в Госдуму РФ

Региональное отделение (РО) КПРФ в Алтайском крае определилось со своими кандидатами на выборах в Госдуму РФ и законодательное собрание региона. Об этом сообщила первый секретарь крайкома партии, депутат Госдумы РФ Мария Прусакова.

«Выборный штаб 2026 начал работу, сформировав списки кандидатов в ГД и АКЗС (алтайское краевое законодательное собрание. — «Ъ»)»,— записала она в своем Telegram-канале.

Как уточнили «Ъ-Сибирь» в РО КПРФ, в Госдуму РФ будут баллотироваться Мария Прусакова, руководитель фракции в краевом парламенте Андрей Кривов и его заместитель Антон Арцибашев.

В 2021 году на выборах в нижнюю палату Федерального собрания в Алтайском крае было четыре одномандатных округа. В трех из них победили кандидаты от «Единой России» (Даниил Бессарабов, Александр Прокопьев и Иван Лоор), в одном — КПРФ (Мария Прусакова). На выборах 2026 года число округов на территории края из-за сокращения численности населения уменьшено до трех.

Как писал «Ъ-Сибирь», ранее КПРФ поставила задачу выиграть выборы в заксобрание Алтайского края.

Валерий Лавский