Заявка на первое

КПРФ планирует выиграть выборы в законодательное собрание Алтайского края, которые пройдут в 2026 году. В партии, которая после выборов в 2021 году располагает второй по численности фракцией, считают, что избиратели высоко оценят ее работу. В частности, борьбу за приостановку муниципальной реформы, в результате чего в крае сохранилась смешанная система местного самоуправления (МСУ). Эксперты называют эти планы нереалистичными с учетом сокращения протестного электората и внутренних конфликтов в рядах алтайских коммунистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер коммунистов Алтайского края Мария Прусакова считает, что партии пришло время замахнуться на победу на выборах в заксобрание

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Лидер коммунистов Алтайского края Мария Прусакова считает, что партии пришло время замахнуться на победу на выборах в заксобрание

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В минувшие выходные в Барнауле прошел пленум алтайского краевого комитета КПРФ. Его участники приняли решение о начале подготовки предвыборной программы партии на выборах депутатов законодательного собрания региона.

Выборы депутатов заксобрания пройдут в сентябре 2026 года. В региональный парламент избираются 68 депутатов: 34 — по партийным спискам, 34 — в одномандатных округах. Предыдущие выборы прошли в 2021 году. По их итогам «Единая Россия» (ЕР) получила 31 мандат, КПРФ — 24, «Справедливая Россия — За правду» — пять, ЛДПР и «Коммунисты России» — по четыре. При этом при голосовании по партспискам ЕР набрала 34,33%, КПРФ стала второй с 24,04%. К настоящему времени фракция единороссов увеличилась до 34 депутатов, у КПРФ число мандатов сократилось до 18.

«План алтайских коммунистов на 2026 год — взять большинство в заксобрании, возглавить его и “вернуть Алтаю былую славу! ”»,— заявила, подводя итоги пленума, первый секретарь крайкома, депутат Госдумы РФ Мария Прусакова.

Заместитель руководителя фракции КПРФ в заксобрании Антон Арцибашев подтвердил «Ъ-Сибирь, что коммунисты поставили перед собой задачу одержать победу на выборах 2026 года. «Рассчитываем добиться этого результата, в первую очередь, за счет той работы, которая была уже проделана партией и ее депутатами с 2021 года. За счет нашей принципиальной позиции, которую мы отстаивали все это время»,— сказал политик. В перечень успехов партии и ее фракции в заксобрании он отнес, в частности, «остановку муниципальной реформы, краевые выплаты фельдшерам, налоговые льготы по транспорту для многодетных и участников боевых действий».

Как писал «Ъ-Сибирь», в этом году переход на одноуровневую систему местного самоуправления с ликвидацией сельсоветов встретил в ряде районов Алтайского края общественное сопротивление, выразившееся в решениях сходов граждан и местных депутатов. В нем приняли участие и представители КПРФ. В октябре губернатор-единоросс Виктор Томенко заявил о том, что в регионе целесообразно сохранить двухуровневую модель МСУ.

Политолог Константин Лукин не разделяет оптимизм реготделения КПРФ. «Я считаю, что данная задача является абсолютно нереализуемой. КПРФ в Алтайском крае, да и, пожалуй, по всей России с 2022 года постоянно теряет протестный электорат, о чем свидетельствуют все кампании 2022-2025 годов»,— сказал он «Ъ-Сибирь». По словам эксперта, из-за «малой скамейки запасных в 2026 году партии будет тяжело закрыть округа хоть сколько-нибудь известными кандидатами». Кроме того, считает господин Лукин, скандалы в алтайском крайкоме с демонстративными выходами депутатов из партии тоже не добавляют популярности КПРФ.

Как писал «Ъ-Сибирь», в ноябре 2022 года бюро крайкома КПРФ исключило из партии депутатов заксобрания Надежду Дрюпину и Елену Хрусталеву за «дискредитацию партии и грубое нарушение партийной дисциплины». В 2023 году ряды фракции покинул Владимир Громов. Недавно фигурантом уголовного дела о мошенничестве стала депутат заксобрания от КПРФ Людмила Клюшникова. Ее арест в КПРФ посчитали политическим заказом в преддверии кампании по выборам в Госдуму РФ и заксобрание.

К тому же, «Единая Россия» в Алтайском крае также планирует усилить свои позиции.

«В преддверии выборов мы должны максимально мобилизоваться, сохранить свое лидерство и усилить позиции для обеспечения дальнейшего развития нашего края и страны. Следующий год станет решающим, и у нас есть все возможности для достижения поставленных целей»,— заявил на ноябрьской краевой конференции партии секретарь регионального отделения, спикер заксобрания Александр Романенко.

Голосованием 14 сентября в крае завершилось 100 избирательных кампаний муниципального уровня. По данным заксобрания, из 480 распределявшихся мандатов единороссы получили 402 (83,23%).

В этих условия, считает Константин Лукин, реальной задачей коммунистов может стать удержание второго места по партийным спискам и победа нескольких одномандатников.

Валерий Лавский