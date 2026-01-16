В Таганроге снегопад затруднил транспортное сообщение

С 15 января в Таганроге затруднено движение транспорта из-за снегопада. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Светлана Камбулова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Таганрога Светланы Камбуловой Фото: Telegram-канал главы Таганрога Светланы Камбуловой

На расчистку города вышли девять единиц спецтехники, проведена обработка дорог пескосоляной смесью, израсходовано около 200 т противогололедных материалов. Очисткой тротуаров занимались 58 коммунальщиков.

«В настоящее время работы ведутся во всех территориальных управлениях: Западном, Промышленном, Приморском, Северном и Центральном»,— отметила госпожа Камбулова.

На данный момент уборкой придомовых территорий заняты 800 дворников. Коммунальные службы продолжают работу в усиленном режиме.

Наталья Белоштейн