Единое пособие в Ростовской области в феврале вырастет до 19,4 тысячи рублей

В Ростовской области с января 2026 года увеличился размер единого пособия. Выплаты на детей составят от 8,6 тыс. руб. до 17,2 тыс. руб., для беременных женщин — от 9,7 тыс. руб. до 19 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба социального фонда России в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сумма пособия зависит от величины регионального прожиточного минимума. Для беременных расчет ведется исходя из прожиточного минимума трудоспособного населения, для детей — из детского прожиточного минимума.

Право на единое пособие имеют семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума на человека в регионе. В 2026 году в Ростовской области этот показатель составляет более 17 тыс. руб. При оформлении выплаты проводится комплексная оценка нуждаемости семьи.

В зависимости от доходов семьи пособие может составлять 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума — трудоспособного населения для беременных или детского для несовершеннолетних. Единое пособие выплачивается в текущем месяце за предыдущий. Выплаты в новом размере за январь поступят получателям в единый день выплат в феврале 2026 года.

Константин Соловьев