В 2025 году «КазТрансОйл» сократил объем перевалки нефти по КТК на 15%
АО «КазТрансОйл» в 2025 году сократило объем перевалки нефти в систему Каспийского трубопроводного консорциума на 15%, до 3,5 млн т, следует из сообщения национального оператора магистральных нефтепроводов Казахстана. При этом совокупный консолидированный объем транспортировки нефти компанией составил 47,3 млн т.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
В компании пояснили, что на фоне сохраняющейся нестабильности на мировых энергетических рынках совместно с грузоотправителями и зарубежными партнерами была проведена масштабная координационная и переговорная работа. В результате часть экспортных потоков была переориентирована с КТК на альтернативные маршруты, включая морские порты Новороссийск и Усть-Луга, пункт сдачи нефти «Адамова застава», а также нефтепровод Атасу—Алашанькоу. Кроме того, был возобновлен транзит нефти в Узбекистан и поставки в Киргизию, а присутствие на европейском направлении усилено за счет открытия представительства компании в Польше.