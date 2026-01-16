На Дону цены на кладовые помещения выросли на 40% в 2026 году
Ростовская область заняла второе место среди южных регионов России по стоимости кладовых помещений. Согласно исследованию Домклик, средняя цена составила 353 тыс. руб., сообщает Domostroydon.ru.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По информации аналитиков, выше показатель только в Краснодарском крае — 378 тыс. руб. В Ставропольском крае предложения в среднем оцениваются в 350 тыс. Руб. Донские кладовые, как и по всему югу страны, отличаются небольшой площадью около 4,5 кв. м. Для сравнения: в Приморском крае и Татарстане средний размер таких помещений превышает 6 кв. м.
Хотя цены на юге на 10-17% ниже общероссийских показателей (в Москве они достигают 1,5 млн руб.), рынок переживает кризис. За прошлый год количество ипотечных сделок с кладовыми упало на 28%, а предложение резко выросло на 40%. Эксперты объясняют ситуацию высокой ключевой ставкой и общим подорожанием недвижимости. При этом сами кладовые с января подорожали только на 5%.
Аналитики считают, что кладовые и парковочные места могут стать хорошей инвестицией. После ввода дома в эксплуатацию стоимость таких помещений способна вырасти в два-три раза.