На Дону цены на кладовые помещения выросли на 40% в 2026 году

Ростовская область заняла второе место среди южных регионов России по стоимости кладовых помещений. Согласно исследованию Домклик, средняя цена составила 353 тыс. руб., сообщает Domostroydon.ru.

По информации аналитиков, выше показатель только в Краснодарском крае — 378 тыс. руб. В Ставропольском крае предложения в среднем оцениваются в 350 тыс. Руб. Донские кладовые, как и по всему югу страны, отличаются небольшой площадью около 4,5 кв. м. Для сравнения: в Приморском крае и Татарстане средний размер таких помещений превышает 6 кв. м.

Хотя цены на юге на 10-17% ниже общероссийских показателей (в Москве они достигают 1,5 млн руб.), рынок переживает кризис. За прошлый год количество ипотечных сделок с кладовыми упало на 28%, а предложение резко выросло на 40%. Эксперты объясняют ситуацию высокой ключевой ставкой и общим подорожанием недвижимости. При этом сами кладовые с января подорожали только на 5%.

Аналитики считают, что кладовые и парковочные места могут стать хорошей инвестицией. После ввода дома в эксплуатацию стоимость таких помещений способна вырасти в два-три раза.

Валентина Любашенко