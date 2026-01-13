Прокурор запросил смертную казнь для экс-президента Южной Кореи

Спецпрокурор по делу об организации мятежа бывшим президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем запросил для подсудимого смертную казнь. Как сообщает издание The Chosun, прокуратура также запросила пожизненное лишение свободы для бывшего министра обороны Ким Ён Хёна, которому вменяется в вину соучастие в организации мятежа, а также 30-летний тюремный срок для бывшего главы разведки Южной Кореи.

Фото: JUNG YEON-JE / Pool / Reuters

Помощник спецпрокурора пояснил журналистам: «Мы осознали необходимость более жесткого приговора, чтобы исключить повторение этой трагической истории». По мнению стороны обвинения, «оснований для снисхождения нет», необходима «смертная казнь, а не установленное законом минимальное наказание». СМИ сообщают, что, услышав слова спецпрокурора на заседании, Юн Сок Ёль улыбнулся и усмехнулся, оглянувшись на присутствующих в зале.

Процесс по делу об организации мятежа начался в апреле 2025 года. Юн Сок Ёль стал главным обвиняемым, после того как 3 декабря 2024 года ввел в стране военное положение, спровоцировавшее хаос, на ликвидацию последствий которого ушло несколько месяцев. Парламент и Конституционный суд Южной Кореи вынесли Юн Сок Ёлю импичмент. Суд постановил, что глава государства не имел конституционных оснований для введения военного положения и его действия в ночь на 3 декабря были равносильны акту мятежа.

Алена Миклашевская