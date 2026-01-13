Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Прокурор запросил смертную казнь для экс-президента Южной Кореи

Спецпрокурор по делу об организации мятежа бывшим президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем запросил для подсудимого смертную казнь. Как сообщает издание The Chosun, прокуратура также запросила пожизненное лишение свободы для бывшего министра обороны Ким Ён Хёна, которому вменяется в вину соучастие в организации мятежа, а также 30-летний тюремный срок для бывшего главы разведки Южной Кореи.

Фото: JUNG YEON-JE / Pool / Reuters

Фото: JUNG YEON-JE / Pool / Reuters

Помощник спецпрокурора пояснил журналистам: «Мы осознали необходимость более жесткого приговора, чтобы исключить повторение этой трагической истории». По мнению стороны обвинения, «оснований для снисхождения нет», необходима «смертная казнь, а не установленное законом минимальное наказание». СМИ сообщают, что, услышав слова спецпрокурора на заседании, Юн Сок Ёль улыбнулся и усмехнулся, оглянувшись на присутствующих в зале.

Процесс по делу об организации мятежа начался в апреле 2025 года. Юн Сок Ёль стал главным обвиняемым, после того как 3 декабря 2024 года ввел в стране военное положение, спровоцировавшее хаос, на ликвидацию последствий которого ушло несколько месяцев. Парламент и Конституционный суд Южной Кореи вынесли Юн Сок Ёлю импичмент. Суд постановил, что глава государства не имел конституционных оснований для введения военного положения и его действия в ночь на 3 декабря были равносильны акту мятежа.

Алена Миклашевская

Первый президент Южной Кореи Ли Сын Ман (1948–1960) возглавлял страну три срока подряд. После очередных выборов в 1960 году в стране вспыхнули беспорядки, вводилось военное положение. В результате парламент принял резолюцию об отставке президента, Ли Сын Ман бежал на Гавайи

Фото: George Sweers / AP

Преемник Ли Сын Мана Юн Бо Сон (1960–1961) был свергнут в результате военного переворота меньше чем через год после прихода к власти. Позже неоднократно получал условные сроки за антигосударственную деятельность

Фото: общественное достояние

Третий президент Пак Чжон Хи (1961–1979) в октябре 1979 года был убит начальником собственной разведки во время делового ужина в своей резиденции

Фото: Pictures from History / Universal Images Group / Getty Images

Четвертый президент Чхве Гю Ха (1979–1980) находился на посту меньше года и лишился власти в результате военного переворота, организованного генерал-майором Чон Ду Хваном

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Чон Ду Хван (1980–1988) также столкнулся с массовыми протестами, в самом кровавом из них — восстании в Кванджу — погибли около 200 человек. В 1995 году был обвинен в организации мятежа, коррупции, убийствах и приговорен к смертной казни, которую позже заменили на пожизненное заключение. Амнистирован в 1998-м

Фото: Reuters

Возглавлявший Южную Корею с 1988 по 1993 год Ро Дэ У через три года после отставки был приговорен к 22 годам по обвинению в коррупции и участии в событиях в Кванджу. Позже срок смягчили до 17 лет, в 1998-м Ро Дэ У был амнистирован

Фото: Reuters

Преемник Ро Дэ У Ким Ён Сам (1993–1998) провел масштабную кампанию против коррупции, но после отставки главы государства его сын Ким Хён Чхоль был также осужден за коррупционные преступления на три года

Фото: Santiago Llanquin / AP

Восьмой президент страны Ким Дэ Чжун (1998–2003) после отставки также не преследовался, но два его сына попали в тюрьму по обвинению в незаконном лоббировании и коррупции

Фото: Yun Suk Bong / Reuters

С 2003 по 2008 год страну возглавлял Но Му Хён, который после отставки был обвинен в коррупции. За несколько дней до первого допроса покончил с собой

Фото: Reuters

Президент Ли Мён Бак (2008–2013) через семь лет после отставки был признан виновным в коррупции и осужден на 17 лет. Вышел по амнистии в декабре 2022-го

Фото: Chung Sung-Jun / Pool / Reuters

Одиннадцатый президент Пак Кын Хе (2013–2016) в декабре 2016 года подверглась импичменту, после чего обвинена в коррупции и приговорена к 24 годам. Помилована в 2021-м

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters / Kim Hong-Ji / File Photo / Reuters

Первый президент Южной Кореи Ли Сын Ман (1948–1960) возглавлял страну три срока подряд. После очередных выборов в 1960 году в стране вспыхнули беспорядки, вводилось военное положение. В результате парламент принял резолюцию об отставке президента, Ли Сын Ман бежал на Гавайи

Фото: George Sweers / AP

Преемник Ли Сын Мана Юн Бо Сон (1960–1961) был свергнут в результате военного переворота меньше чем через год после прихода к власти. Позже неоднократно получал условные сроки за антигосударственную деятельность

Фото: общественное достояние

Третий президент Пак Чжон Хи (1961–1979) в октябре 1979 года был убит начальником собственной разведки во время делового ужина в своей резиденции

Фото: Pictures from History / Universal Images Group / Getty Images

Четвертый президент Чхве Гю Ха (1979–1980) находился на посту меньше года и лишился власти в результате военного переворота, организованного генерал-майором Чон Ду Хваном

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Чон Ду Хван (1980–1988) также столкнулся с массовыми протестами, в самом кровавом из них — восстании в Кванджу — погибли около 200 человек. В 1995 году был обвинен в организации мятежа, коррупции, убийствах и приговорен к смертной казни, которую позже заменили на пожизненное заключение. Амнистирован в 1998-м

Фото: Reuters

Возглавлявший Южную Корею с 1988 по 1993 год Ро Дэ У через три года после отставки был приговорен к 22 годам по обвинению в коррупции и участии в событиях в Кванджу. Позже срок смягчили до 17 лет, в 1998-м Ро Дэ У был амнистирован

Фото: Reuters

Преемник Ро Дэ У Ким Ён Сам (1993–1998) провел масштабную кампанию против коррупции, но после отставки главы государства его сын Ким Хён Чхоль был также осужден за коррупционные преступления на три года

Фото: Santiago Llanquin / AP

Восьмой президент страны Ким Дэ Чжун (1998–2003) после отставки также не преследовался, но два его сына попали в тюрьму по обвинению в незаконном лоббировании и коррупции

Фото: Yun Suk Bong / Reuters

С 2003 по 2008 год страну возглавлял Но Му Хён, который после отставки был обвинен в коррупции. За несколько дней до первого допроса покончил с собой

Фото: Reuters

Президент Ли Мён Бак (2008–2013) через семь лет после отставки был признан виновным в коррупции и осужден на 17 лет. Вышел по амнистии в декабре 2022-го

Фото: Chung Sung-Jun / Pool / Reuters

Одиннадцатый президент Пак Кын Хе (2013–2016) в декабре 2016 года подверглась импичменту, после чего обвинена в коррупции и приговорена к 24 годам. Помилована в 2021-м

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters / Kim Hong-Ji / File Photo / Reuters

