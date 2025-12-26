Прокурор запросил 10 лет тюрьмы для экс-главы Южной Кореи за препятствование правосудию

В Центральном окружном суде Сеула на заключительном слушании в пятницу команда специального прокурора Чо Ын Сока запросила 10-летнего тюремного заключения для бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля по обвинению в воспрепятствовании правосудию, сообщило агентство Yonhap.

Фото: Kim Hong-Ji / Pool / Reuters Экс-президент Южной Кореи Юн Сок Ёль (в центре)

Фото: Kim Hong-Ji / Pool / Reuters

Экс-главу Республики Корея в данном случае обвиняют в создании помех расследованию в январе — тогда он не дал следователям задержать себя, а также «нарушил права девяти членов кабмина, которые не были вызваны на заседание для рассмотрения его плана введения военного положения».

Сторона защиты настаивала на том, что вердикт по этому обвинению следует выносить уже после завершения основного процесса (в феврале) по обвинению в организации мятежа, но судья отклонил это требование. Всего в отношении экс-президента проводится четыре судебных разбирательства. Процесс по делу о воспрепятствовании правосудию завершится первым, вердикт ожидается 16 января, за два дня до истечения срока ареста.

Ранее суд счел доказанной вину Юн Сок Ёля в отправке дронов в воздушное пространство КНДР с целью спровоцировать ответную реакцию. Несколько беспилотников разбились неподалеку от Пхеньяна. В декабре 2024 года он ввел в стране военное положение, что вызвало резкое возмущение населения. Парламент проголосовал за отмену решения, и президент с этим согласился. Затем депутаты инициировали процедуру импичмента.

Бывшему президенту грозит пожизненное заключение.

Эрнест Филипповский