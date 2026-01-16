Коммунальные службы Майкопа переведены в режим повышенной готовности из-за снега

В Майкопе местные коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности из-за снегопада. Об этом сообщает ЕДДС столицы Адыгеи.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Из-за снегопада в городе началась обработка улиц противогололедными материалами. В первую очередь специалисты посыпают реагентами спуски, подъемы, мосты, путепроводы и маршруты общественного транспорта, чтобы предотвратить образование наледи. Сейчас на уборку города выходит коммунальная техника.

Жителей и гостей города просят быть предельно внимательными на дорогах и тротуарах. Автомобилистам рекомендуют по возможности не использовать личный транспорт в этот период, а также не парковать машины на проезжей части, чтобы не приносить неудобства коммунальной спецтехнике во время обработки и очистки дорог Майкопа.

Алина Зорина