Долги Кировского района за ЖКУ составили 18% от общей задолженности Ростова

В Ростове-на-Дону задолженность Кировского района за коммунальные услуги достигла 219 млн руб. Это составляет около 18,4% от общего объема долгов за жилищно-коммунальные услуги во всем городе. Об этом сообщает «ДОМОСТРОЙДОН.РУ» со ссылкой на данные директора департамента ЖКХ и энергетики города Ашота Мнояна.

Основную часть долга Кировского района составляет задолженность за тепло и электричество: 108 млн руб. и 92 млн руб. соответственно. Долг за водоснабжение и водоотведение достигает 19,3 млн руб. Несмотря на общий отрицательный баланс, в прошлом году общая сумма задолженности снизилась на 5,7%, что эквивалентно 13,3 млн руб.

Заметно сократилась задолженность перед ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» — на 48,3 млн руб. Также наблюдается положительная, но менее выраженная динамика в расчетах с АО «Ростовводоканал», где сумма долга уменьшилась на 3,3 млн руб. В то же время задолженность перед «Ростовскими тепловыми сетями» увеличилась на 38,3 млн руб., что составляет рост на 54,6%.

В числе основных должников числятся управляющие компании, в частности УК «Гарант благополучия» и УК «Покровский».

Наталья Белоштейн