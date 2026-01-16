Макрон призвал создать европейский аналог «Орешника»

Франция находится в пределах досягаемости российского ракетного комплекса «Орешник», и европейским вооруженным силам необходимо обзавестись сопоставимыми по характеристикам системами вооружений. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая перед военными на стратегической авиабазе в городе Истр, передает BFMTV.

«Мы находимся в зоне досягаемости этих выстрелов... Мы европейцы, и особенно Франция, обладающая определенными технологиями, должны получить это новое оружие, которое в краткосрочной перспективе изменит правила игры»,— заявил он. Президент подчеркнул, что Париж намерен добиваться прогресса в этом направлении совместно с Германией и Великобританией. Такие шаги, по его мнению, усилят их политический вес и укрепят систему европейского ядерного сдерживания.

12 января Минобороны сообщило о применении «Орешника» против завода по обслуживанию F-16 во Львове. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия с помощью этого оружия хочет вынудить НАТО прекратить поддержку Украины. В то же время представитель Еврокомиссии Анита Хиппер заявила, что этот удар свидетельствует о нежелании президента России Владимира Путина идти к миру на Украине.