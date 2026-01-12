Минобороны: ударом «Орешника» поражен завод по обслуживанию F-16 во Львове

Вооруженные силы России ударом из грунтового ракетного комплекса «Орешник» 9 января поразили авиационно-ремонтный завод во Львове, сообщило Минобороны. На этом заводе обслуживались самолеты F-16 и МиГ-29 и производились беспилотники.

В результате удара, как отметили в Минобороны России, были поражены: производственные цеха, складские помещения с готовыми беспилотниками, инфраструктура заводского аэродрома.

Удар вооруженных сил России в ночь на 9 января был массированным — использовался не только «Орешник», но и ракетный комплекс «Искандер» и крылатые ракеты морского базирования «Калибр». С помощью «Искандера» и «Калибров» были поражены два предприятия по производству БПЛА в Киеве и объекты энергетики, которые обеспечивали работу украинского ВПК.