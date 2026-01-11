Нобелевский комитет назвал невозможной передачу премии мира Трампу

Нобелевский комитет сообщил, что передача премии мира другому лицу невозможна. В начале января лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо согласилась передать свою премию президенту США Дональду Трампу.

«Отменить Нобелевскую премию мира нельзя. Ни в завещании Альфреда Нобеля, ни в уставе Нобелевского фонда нет упоминания о такой возможности»,— написано в сообщении комитета.

Мандат Нобелевского комитета ограничен оценкой работы и усилий кандидатов, выдвинутых на премию мира, указано в публикации. Одновременно «это не мешает комитету внимательно следить за будущими усилиями лауреатов».

Мария Корина Мачадо получила Нобелевскую премию мира в 2025 году за «неустанную работу по продвижению демократических прав для народа Венесуэлы». 3 января 2026-го армия США нанесла удары по Каракасу и похитила президента Венесуэлы Николаса Мадуро Силию Флорес. The Washington Post писала, что Дональд Трамп не поддержал кандидатуру госпожи Мачадо на пост нового президента страны, так как та не уступила ему Нобелевскую премию мира.