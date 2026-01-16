Почти 20 проектов кубанских НКО по развитию общества выиграли гранты президента РФ

Порядка 19 некоммерческих организаций из Краснодарского края получили президентские гранты по итогам первого конкурса 2026 года. Решение принял Координационный комитет под руководством первого заместителя главы администрации президента РФ Сергея Кириенко, сообщает пресс-служба Кремля.

На конкурс поступило 9310 общественных инициатив из 89 субъектов России. Победителями стали 1469 социально ориентированных НКО, включая 19 кубанских проектов.

Среди победивших инициатив региона — программы социализации детей с особенностями развития, восстановление памяти героев Великой Отечественной войны, поддержка семей участников СВО и помощь лицам без постоянного места жительства. География проектов охватывает Краснодар, Сочи, Новороссийск и Калининский район.

В список кубанских победителей вошли проекты: «Равные возможности общий успех» АНО «Аварум», «Созвездие Сочи 3.0 Новая высота» АНО «Иппоцентр Маргарита», «Медико-социальная реабилитация детей с диагнозом ДЦП» АНО «Центр развития благотворительных программ Край милосердия» и другие инициативы.

Программы направлены на инклюзивное образование, тактическую подготовку, оздоровление детей с инвалидностью, ресоциализацию бездомных и правовую поддержку семей военнослужащих.

Общий бюджет всех победивших по стране инициатив составляет 10,8 млрд руб. Фонд президентских грантов выделит 4,9 млрд руб., остальные средства проекты привлекут самостоятельно.

Никита Бесстужев