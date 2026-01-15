В Туапсинском округе отменили крещенские купания в море и реках

В Туапсинском муниципальном округе принято решение об отмене крещенских купаний в море и реках. В 2026 году традиционные организованные места для омовений в открытых водоемах оборудоваться не будут. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Согласно официальной информации, верующие смогут совершить крещенские омовения исключительно на территориях православных храмов. Решение принято в связи с неблагоприятными погодными условиями и повышенными рисками для безопасности граждан.

В администрации уточнили, что в период празднования Крещения Господня на морской акватории прогнозируется шторм, а на реках ожидается подъем уровня воды, что создает угрозу для жизни и здоровья участников купаний. Дополнительным фактором стало наличие рисков, связанных с возможными атаками беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров в прибрежной зоне.

Власти округа подчеркнули, что отказ от проведения купаний в открытых водоемах носит превентивный характер и направлен на обеспечение общественной безопасности в период массовых религиозных мероприятий. Организация купелей на территориях храмов позволит провести обряды в более контролируемых и безопасных условиях.

Ранее сообщалось, что в Сочи к празднику Крещения определены десять официальных и оборудованных мест для омовений. Их работа запланирована на 18 и 19 января при условии благоприятной погоды. В случае ухудшения метеоусловий городские власти также намерены вводить ограничения, в том числе на проведение ночных купаний.

Мария Удовик