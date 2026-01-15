Суд окончательно признал законным изъятие земель бывшего совхоза в Сочи

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции признал законным обращение в государственную собственность земель бывшего совхоза «Победа», расположенных в Лазаревском районе Сочи. Соответствующее решение принято по итогам рассмотрения кассационной жалобы и опубликовано пресс-службой суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее, в 2024 году, Лазаревский районный суд Сочи удовлетворил иск заместителя генерального прокурора РФ, поданный к администрации города, 17 физическим лицам, а также АО «Сельскохозяйственная фирма "Победа"» и ООО «Сельскохозяйственная фирма "Верлиока"». Суд обязал ответчиков освободить самовольно занятые земельные участки и за свой счет демонтировать размещенные на них объекты. Это решение впоследствии было поддержано Краснодарским краевым судом.

Не согласившись с вынесенными судебными актами, представители СХФ «Победа» обратились в кассационную инстанцию, указав на якобы допущенные судами нарушения норм материального права и пропуск срока исковой давности. Однако доводы заявителей не нашли подтверждения.

Изучив материалы дела, кассационный суд согласился с позицией Генеральной прокуратуры РФ о том, что земельные участки незаконно выбыли из госсобственности после приватизации совхоза, созданного в советский период. Суд также указал на недобросовестные действия ответчиков. В частности, при аренде свыше 520 га сельхозземель, относящихся к особо охраняемой природной территории, для сельскохозяйственного производства использовалось лишь 59,7 га, тогда как остальная часть была передана в субаренду.

В результате на плодородных землях появились гостиницы, апарт-отели и жилые дома, часть участков оказалась заброшенной и заросла лесом, а некоторые территории были перекрыты дорожным и строительным покрытием. На четырех участках объекты капитального строительства пришли в аварийное состояние и, по оценке суда, создают угрозу жизни и здоровью граждан.

Кассационная инстанция оставила жалобу без удовлетворения. В случае неисполнения судебного решения предусмотрено взыскание неустойки в размере 100 тыс. руб. за каждый день просрочки.

Мария Удовик