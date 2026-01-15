В Сочи устраняют последствия размыва дороги после работ по водоснабжению

В Сочи ливневые осадки привели к размыву грунта на участках автодороги, где ранее велась прокладка магистральных сетей водоснабжения и водоотведения. Повреждение основания дороги вызвало образование глубоких дефектов проезжей части и осложнило транспортное сообщение. Для оперативной ликвидации последствий на место направлены пять единиц специализированной техники и бригада из десяти рабочих, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Для оценки масштабов разрушений и координации восстановительных работ заместители главы города Евгений Чеботарев и Александр Митников провели выездное совещание с участием профильных специалистов администрации и представителей территориального общественного самоуправления «Верхнениколаевское».

Как уточнили в мэрии, проблема возникла на фоне реализации проекта по строительству магистральных сетей водоснабжения и водоотведения протяженностью около 13,5 км. Работы стартовали в начале 2025 года, однако осенью были приостановлены подрядной организацией. В дальнейшем контракт с исполнителем был расторгнут, а по факту выявленных нарушений возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В настоящее время на наиболее сложных участках проводится подсыпка траншей и выравнивание дорожного полотна для обеспечения проезда транспорта. Параллельно формируется комплексный план капитального ремонта и последующего асфальтирования дороги после завершения строительства инженерных коммуникаций.

В администрации подчеркнули, что восстановление транспортной доступности находится на особом контроле. Также сообщается, что в ближайшее время ожидается завершение государственной экспертизы проекта моста в микрорайоне Кудепста. На его строительство планируется направить около 500 млн руб. из городского бюджета.

Мария Удовик