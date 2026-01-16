Прокатная десятка
Что посмотреть в кино на выходных 17–18 января
15 января в прокат вышел ряд фильмов, среди которых спортивная драма «Марти Великолепный» с Тимоти Шаламе в главной роли и шпионский триллер с участием Ивана Охлобыстина «Завербованный». Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».
Марти Великолепный
- Режиссер: Джош Сэфди
- В ролях: Тимоти Шаламе, Гвинет Пэлтроу, Одесса Эзайон, Кевин О’Лири, Абель Феррара, Кото Кавагути
- Жанр: драма, спорт / Финляндия, США / 149 мин.
- Слоган: «Мечтай по-крупному»
- В прокате: с 15 января
Кинокритик Юлия Шагельман: «Кто такой Марти — воплощение самоуверенной и наглой послевоенной Америки на пороге завоевания мира? Или молодого еврейского поколения, самим своим существованием доказывающего преодоление травмы холокоста? Или просто тщеславный ублюдок, которому мы должны желать то ли победы, то ли поражения? В неожиданно сентиментальном финале все эти вопросы просто растворяются в слезах на лице героя, до того не дававшего повода заподозрить ни себя, ни фильм в такой чувствительности».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Теннис настольный, поведение недостойное».
Убойная суббота
- Режиссер: Люк Гринфилд
- В ролях: Алан Ричсон, Кевин Джеймс, Бэнкс Пирс, Бенджамин Паяк, Алан Тьюдик, Сара Чок
- Жанр: боевик, комедия / США / 93 мин.
- В прокате: с 15 января
Кинокритик Михаил Трофименков: «Гринфилд прошерстил за полтора часа все главные голливудские жанры. От спортивной драмы до семейной комедии. От кино о суровой мужской дружбе героев-антиподов до фантазий о безумном гении, мечтающем поработить мир. От военного кино до гангстерского. И отразил эти жанры в зеркале фильмов последней великой голливудской эпохи, которая закончилась на грани веков».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Пестрая кинолента».
Грехи Запада
- Режиссер: Нед Краули
- В ролях: Гай Пирс, ДеВанда Уайз, Билл Пуллман, Рауль Макс Трухильо, Джейми Ньюманн, Джек Элкотт
- Жанр: триллер, вестерн / США / 105 мин.
- В прокате: с 15 января
Кинопрокатчик «Русский Репортаж»: «1849 год. Маленькая девочка Фэйт убивает все, к чему прикасается. Ее мать уверена, что Фэйт одержима демонами, и нанимает врача, чтобы он поехал с ними через весь Запад к знаменитому целителю».
Завербованный
- Режиссер: Андрей Пантелеев
- В ролях: Александр Метелкин, Иван Охлобыстин, Ника Здорик, Алексей Кравченко, Игорь Жижикин, Данила Якушев
- Жанр: боевик, триллер / Россия / 90 мин.
- В прокате: с 15 января
Кинопрокатчик «Центр кино»: «Андрей Романов оказывается в эпицентре столкновения российской и западной разведок. Вместе со своей командой лучших российских спецагентов он завербован сотрудником ГРУ Максимом Колосовым для особой миссии на территории врага. Цель группы — выяснить, что происходит в засекреченной лаборатории у границы страны, где идет работа над новым биологическим оружием».
Океан чудес
- Режиссер: Тянь Сяопэн
- В ролях: Ван Тинвэнь, Су Синь, Тэн Куйсин, Ян Тин, Цзи Цзин, Го Хаожань
- Жанр: мультфильм, фэнтези, приключения, драма / Китай / 112 мин.
- Слоган: «Окунись в волшебный мир, слушай свое сердце и плыви за мечтой»
- В прокате: с 15 января
Кинопрокатчик «Экспонента»: «Шэньсю очень скучает по маме, но отец и мачеха полностью поглощены заботами о младшем ребенке. В день рождения девочки семейство отправляется в морской круиз. Вечером поднимается сильный шторм, и Шэньсю смывает за борт, где она встречает загадочное существо, о котором ей когда-то рассказывала мама. Решив, что оно приведет ее к маме, девочка попадает в полный удивительных обитателей волшебный мир. Там ей предстоит преодолеть немало препятствий, чтобы спасти своего нового друга и вернуться домой».
Горничная
- Режиссер: Пол Фиг
- В ролях: Аманда Сайфред, Сидни Суини, Брэндон Скленар, Микеле Морроне, Элизабет Перкинс, Индиана Эль
- Жанр: триллер, драма / США / 131 мин.
- Слоган: «Некоторые двери лучше не открывать»
- В прокате: с 8 января
Кинокритик Юлия Шагельман: «На фоне сказок, захвативших новогодне-каникулярный прокат, "Горничная" кажется отличным подарком взрослым, которые плохо себя вели».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Ловушка для одинокой женщины».
Гринч. Ужасающий новый год
- Режиссер: Стивен Ламорт
- В ролях: Дэвид Ховард Торнтон, Кристл Мартин, Чейз Маллинз, Джон Бигхем, Эрик Бэйкер, Флип Коблер
- Жанр: ужасы, комедия / США / 93 мин.
- Слоган: «Прорубаясь сквозь снег»
- В прокате: с 8 января
Кинопрокатчик «Кинологистика»: «20 лет назад в канун Рождества Гринч убил маму Синди. Повзрослев, она возвращается в родной дом на праздники. В этот раз Гринч нападает на ее отца и хочет не просто похитить Рождество, а всех убить. Синди готовится остановить зеленого монстра».
Добрый доктор
- Режиссер: Никита Грамматиков
- В ролях: Юрий Стоянов, Виктор Хориняк, Анастасия Куимова, Елена Валюшкина, Егор Овчинников, Данила Рассомахин
- Жанр: комедия / Россия / 90 мин.
- В прокате: с 8 января
Кинопрокатчик «Атмосфера кино»: «Олег Семенович Мандрыгин — врач со скверным характером, работающий в одиночку. Дима — обычный молодой курьер, не обременяющий себя тягостями жизни. Их судьбы переплетаются в тот момент, когда Дима неудачно врезается на самокате в Олега Семеновича. Теперь, чтобы Мандрыгину не потерять работу и не оставить без внимания пациентов, Диме придется притвориться настоящим врачом и отправиться вместо него на вызовы».
Синистер. Первое проклятие
- Режиссер: Уилл Кэнон
- В ролях: Скотт Мехловиц, Винс Айзенсон, Рон Фаллика, Захари Голингер, Джей Девон Джонсон, Крэйг Колкенбек
- Жанр: ужасы / США / 87 мин.
- В прокате: с 8 января
Кинопрокатчик «Экспонента»: «Когда Наоми возвращается в дом своего детства, она обнаруживает запись, на которой ее покойный отец предупреждает, что зло вернулось и грядет конец света. В городе начинают пропадать дети, а сын Наоми ведет себя все более странно. Местная легенда гласит, что душами детей питается некое зло, и теперь, чтобы спасти сына, Наоми нужно узнать, откуда взялся пожиратель душ».
История дельфина: Каникулы на Багамах
- Режиссер: Робин Натье
- В ролях: Кайли Никкелс, Люк Кампанелла, Нова Чез, Сол Литерас, Крэнстон Макдональд, Оленна Робинсон
- Жанр: семейный / США / 88 мин.
- В прокате: с 8 января
Кинопрокатчик «Cinema Park Distribution»: «Студентка и начинающий морской биолог Сара и ее лучший друг Майкл отправляются летом на стажировку в багамский морской заповедник. Их внимание привлекает дружелюбный дельфин Бимини, который однажды спас чуть не утонувшую девочку-подростка, и они привязываются к нему. Однако племянник владельца парка хочет обманным путем завладеть дельфином, чтобы продать землю. Сара и Майкл разрабатывают план спасения заповедника и всех его обитателей».