Прокатная десятка

Кинокритик Юлия Шагельман: «Кто такой Марти — воплощение самоуверенной и наглой послевоенной Америки на пороге завоевания мира? Или молодого еврейского поколения, самим своим существованием доказывающего преодоление травмы холокоста? Или просто тщеславный ублюдок, которому мы должны желать то ли победы, то ли поражения? В неожиданно сентиментальном финале все эти вопросы просто растворяются в слезах на лице героя, до того не дававшего повода заподозрить ни себя, ни фильм в такой чувствительности».

