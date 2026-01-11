Ловушка для одинокой женщины

На экранах — «Горничная» Пола Фига, экранизация одноименного бестселлера Фриды Макфадден (2022). Режиссер, не раз доказавший, что умеет работать с женским актерским коллективом, вновь демонстрирует отличную форму, а Сидни Суини и Аманда Сайфред с блеском разыгрывают на двоих бульварную, но увлекательную историю. Рассказывает Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обстановка в доме Нины Винчестер (Аманда Сайфред) катастрофически не соответствует ожиданиям горничной Милли (Сидни Суини)

В 2018 году Пол Фиг экранизировал другой бестселлер — «Простую просьбу» Дарси Белл, с помощью сценаристки Джессики Шарзер превратив этот очень серьезный, но очень глупый «психологический триллер» в бесстыжую черную комедию и дав блеснуть двум ведущим актрисам — Анне Кендрик и Блейк Лайвли. В «Горничной», сценарий которой писала Ребекка Сонненшайн, он проделывает похожий фокус.

В центре лихо закрученного криминального сюжета снова две яркие героини, а мужчины служат к ним приложением. Жанровую принадлежность литературного первоисточника авторы фильма менять не стали. Но, хотя первые две трети хронометража «Горничная» успешно притворяются эротическим триллером, следующим по стопам таких картин, как «Роковое влечение» (1987), «Одинокая белая женщина» (1992) и «Рука, качающая колыбель» (1992), после переломного сюжетного твиста все больше раскрывается ироничная, почти пародийная природа картины. Которая, однако, не мешает изумленно ахать на поворотах.

Милли (Сидни Суини) недавно освободилась по УДО после десятилетней отсидки. С первой же работы ее уволили, и теперь она ночует на парковке в своей древней колымаге и отчаянно ищет новое место, иначе ей грозит возвращение в тюрьму. Работа горничной с проживанием в богатом семействе Винчестеров соответствует всем критериям, а хозяйка дома Нина (Аманда Сайфред) — славная и приветливая, так что Милли изо всех сил старается ей понравиться. Это ей удается без труда: Нина ее нанимает, даже не проверив зияющее дырами и умолчаниями резюме.

Однако реальность в доме Винчестеров, как выясняется в первый же день работы, не вполне соответствует ожиданиям Милли. Нина вдруг превращается в мегеру и грубиянку, склонную к внезапным перепадам настроения, швырянию вещами и обвинениям бедной горничной во всех грехах. Ее девятилетняя дочка Сесе (Индиана Эль) не рада новой прислуге и окатывает ее холодным презрением при каждом удобном случае. Садовник —итальянский красавец по имени Энцо (Микеле Морроне) — ведет себя странно, кидая на Милли выразительные, но не совсем понятные взгляды из-под густых бровей и притворяясь, что не понимает английского.

Единственный союзник девушки в доме — Нинин муж Эндрю (Брэндон Скленар), которого все соседки считают не только крайне привлекательным, но и сущим ангелом, терпеливо сносящим закидоны жены. Это мнение вскоре начинает разделять и Милли: Эндрю защищает ее от нападок Нины, приглашает посмотреть любимое шоу по телевизору, делится сокровенным и к тому же постоянно разгуливает по дому без рубашки, демонстрируя впечатляющие мышцы. Милли природа тоже не обидела, и, хотя Нина требует, чтобы та одевалась скромнее, эротическое напряжение между горничной и хозяином растет, и зрители легко могут догадаться, куда это все приведет.

Сюжет действительно приводит Милли и Эндрю в постель: эротические сцены под музыку, снятые с необычной для нынешнего мейнстримного кино откровенностью, снова напоминают о девяностых. Однако дальше авторы начинают подкидывать один сюрприз за другим, и вскоре придется пересмотреть свое отношение ко всем персонажам и получить ответы на все вопросы. А потом — другие ответы, перечеркивающие первые. Чем дальше, тем более гротескно мелодраматичным кажется происходящее на экране, но создатели фильма удерживаются на тонкой грани между чистым жанром и карикатурой на него. Этому способствуют и актеры, особенно Сайфред и Суини, отыгрывающие самые смехотворные сцены как будто всерьез, но с почти неуловимым подмигиванием понимающей аудитории.

На фоне сказок, захвативших новогодне-каникулярный прокат, «Горничная» кажется отличным подарком взрослым, которые плохо себя вели. А то, что у книги Фриды Макфадден вышло уже два продолжения, вселяет надежду, что не последним.

Юлия Шагельман