В Краснодаре от гололеда обработали свыше 230 км дорожного полотна

В краевой столице продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды. Как сообщили в пресс-службе администрации Краснодара, за 15 января подрядчики обработали более 230 км дорог и использовали свыше 211 т песко-соляной смеси.

Днем в Краснодаре осуществляли свою работу 46 единиц специализированной техники. Отвалом очистили более 260 км дорог с использованием противогололедных материалов. Порядка 600 человек и 28 единиц техники занимались очисткой от снега остановок общественного транспорта и подходов к объектам социальной инфраструктуры.

По итогам дня больше 1,2 тыс. человек в краевой столице расчищали и обрабатывали от наледи территории вблизи социальных объектов. Волонтеры убирали участки рядом с памятниками и мемориальными комплексами, а работники УК и различных предприятий города ликвидировали сосульки с крыш зданий.

На восьми улицах Краснодара работала водооткачивающая техника. Как сообщили в пресс-службе администрации города, воду откачивали на ул. Комсомольской, Переяславской, Екатерининской и на других адресах.

София Моисеенко