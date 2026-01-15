Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Дороги Кубани очищали от снега более 190 единиц техники

Днем 15 января в Краснодарском крае расчисткой дорог от снега и наледи занимались свыше 190 единиц техники. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным оперштаба Кубани, в течение дня в регионе в ликвидации последствий непогоды участвовали 117 человек. В работах по очистке дорожной сети края были задействованы 24 грейдера, 118 комбинированных дорожных машин, а также 48 тракторов с плужным оборудованием. К расчистке дорог привлечены четыре погрузчика.

16 января, согласно прогнозам синоптиков, в Краснодарском крае ожидается сильный снег. В связи с возможным ухудшением погодных условий главам муниципалитетов Кубани поручили мобилизовать силы и средства для борьбы с гололедом.

София Моисеенко

