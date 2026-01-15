Над Азовским морем сбили два украинских беспилотника
Над акваторией Азовского моря в период с 16:00 до 20:00 были уничтожены украинские беспилотные летательные аппараты. Дежурные средства противовоздушной обороны сбили два дрона, сообщается в сводке Минобороны России.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Всего над российскими регионами уничтожили девять БПЛА. Как ранее писал «Ъ-Ростов», над Ростовской областью сегодня днем, 15 января, были перехвачены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.