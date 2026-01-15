На Кубани прошло совещание по реализации реформы ТКО с Дмитрием Патрушевым

В Краснодарском крае состоялось совещание по реализации реформы в области обращения с твердыми коммунальными отходами под председательством Дмитрия Патрушева. Об этом сообщили в администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Зампредседателя Правительства России Патрушев провел совещание в рамках рабочей поездки. Он сообщил, что на Краснодарский край приходится около 40% от общего объема ТКО в ЮФО.

«На Кубани развиваются многие направления экономики, а сам регион посещает огромное количество туристов. В результате здесь ежегодно образуется порядка 40% общего объема твердых коммунальных отходов Южного федерального округа. Учитывая это, конечно, необходимо выстраивать работу таким образом, чтобы не допустить рисков возникновения мусорных коллапсов, в том числе в периоды активного роста туристического потока»,— заявил Дмитрий Патрушев.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подчеркнул, что регион двигается к созданию эффективной системы обращения с ТКО в рамках утвержденной «дорожной карты». В 2025 году, как отмечает глава Краснодарского края, новые комплексы для сортировки мусора были открыты в Сочи, Краснодаре и Белореченске.

«Теперь мы сортируем почти 49%, а к 2030 году планируем выйти на 100%»,— сказал Вениамин Кондратьев.

Глава Кубани также напомнил, что в регионе осуществляют свою работу десять лицензированных полигонов и 12 объектов сортировки ТКО. Еще десять объектов, на которых будут перерабатывать и сортировать отходы, находятся на этапе строительства.

София Моисеенко