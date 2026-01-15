Духовой оркестр, добрый доктор или поэтическая «химия»

В пятницу, субботу и воскресенье ростовчане и гости города смогут послушать джаз или симфо-рок, посетить музыкальный и драматический театры, посмотреть кинопремьеры или поучаствовать в играх и мастер-классах. Подробнее — в афише «Ъ-Ростов».



16 января в 20:00 в пространстве «Особняк 1898» — концерт «Магия свечей. Классика в джазе». В программе — встреча «вечной классики» Баха, Бетховена, Чайковского, Моцарта, др. мастеров и дерзкого «живого джаза». Классические произведения защвучат по-новому, благодаря импровизации и современным аранжировкам.

Стоимость билетов — от 1500 руб. (6+)

17 января в 19:00 в филармонии — «РАСО. Симфо-рок». Ростовский академический симфонический оркестр сыграет рок-хиты XX и XXI века. На сцене с оркестром будут дирижер Сергей Оселков, солист Артур Пак, шоу-группа «Амазонки» на бэк-вокале и ростовская кавер-группа «Хулиганы».

Стоимость билетов — от 1000 руб. (12+)

18 января в 14:30 в ростовской филармонии — программа от оркестра духовых инструментов им. В. Еждика «Союзмультфильму — 90 лет». Это концерт для детей, родителей, бабушек и дедушек. Они услышат любимые мелодии и песни из мультфильмов студии, которая в 2026 году отметит юбилей.

Стоимость билетов — от 300 руб. (6+)

Какие спектакли посетить

16 января в 18:00 в Музыкальном театре — опера «Травиата». По словам представителей музтеатра, он предлагает спектакль, где нет места смелым экспериментам, но есть безграничная любовь режиссера к музыке Джузеппе Верди, прекрасной и трагической истории главной героини — Виолетты Валери.

Стоимость билетов — от 500 руб. (12+)

17 января в 19:00 в театре «Человек в кубе» — моноспекталь по пьесе ирландского драматурга Джеральдины Эрон «Мой блистательный развод». Главная героиня не сдается, а бросает вызов судьбе, доказывая, что смех — лучшее лекарство при разводе.

Стоимость билетов — от 1300 руб. (18+)

18 января в 18:30 на сцене театра драмы им. М. Горького — «Волки и овцы» по мотивам пьесы Александра Островского. Центральный конфликт разворачивается вокруг попыток властной и честолюбивой помещицы Мурзавецкой завладеть имуществом молодой, но богатой вдовы Купавиной. Мурзавецкая, не гнушаясь обманом и подлогом, стремится выдать Купавину замуж за своего беспутного племянника. Однако ее планы нарушает появление Беркутова.

Стоимость билетов — от 400 руб. (12+)

Что смотреть в кино

В кинотеатрах «Киномакс», «Синема», «Большой», «Горизонт Cinema & Emotion», «Чарли», «Чарли Вавилон», «Кинополис Парк» стартовали показы новогодней комедии «Добрый доктор». Олег Семенович Мандрыгин — врач-одиночка с репутацией человека вспыльчивого и нетерпимого. Его мир переворачивается, когда в него вторгается Дима —беззаботный курьер.

Стоимость билетов — от 460 руб. (16+)

Для семейного просмотра — фильм «Чебурашка 2». Год пролетел с тех пор, как у Гены поселился Чебурашка. Его самостоятельность перерастает в хулиганство. Гена все чаще берется за воспитание «ушастика». Но вот на дне рождения Сони Чебурашка случайно портит праздник. И, чтобы не нарваться на очередную взбучку, совершает побег вместе с Соней и Гришей.

Стоимость билетов — от 450 руб. (6+)

Для любителей острых ощущений — триллер «Горничная». Милли мечтает начать все «с чистого листа». Она с радостью берется за работу горничной в особняке семьи Винчестер. Здесь все кажется идеальным и безупречным. Но за внешним блеском скрываются напряжение и ложь.

Стоимость билетов — от 480 руб. (18+)

Чем еще можно заняться

С 16-18 января с 10:00 до 18:00 в «ДонЭкспоцентре» — «Рождественская ярмарка». По словам организаторов, посетители смогут не только приобрести продукцию напрямую от производителей, но и послушать лекции, принять участие в играх и мастер-классах.

Вход — бесплатный (0+)

16-18 января с 10:00 до 18:00 в Ростовском областном музее краеведения — выставка «Сокровища донских степей». Здесь собраны золотые, серебряные и бронзовые находки из древних курганов. Всего представлено более 2,7 тыс. экспонатов.

Стоимость билетов — от 80 руб. (0+)

18 января в этнопарке Кумжа в 14:00 — творческая рождественская встреча ростовской поэтессы Алены Ленской «Идеальная химия». В программе — любовная лирика, стихи о политике и войне, произведения о Ростове-на-Дону и области.

Стоимость — 1200 руб. (12+)

