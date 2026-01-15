Дмитрий Патрушев посетил комплекс переработки отходов «Копанской» на Кубани

Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Патрушев посетил Краснодарский край с рабочим визитом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Вениамин Кондратьев и Дмитрий Патрушев посетили комплекс по переработке отходов «Копанской» в Краснодаре. Объект принимает порядка 600 тыс. т мусора ежегодно. Губернатор Кубани подчеркнул, что модернизация комплекса началась четыре года назад, и в текущем месяце планируется завершить первый этап работ.

В комплексе по переработке отходов введут в эксплуатацию новые очистные сооружения, а также системы сбора и отвода фильтратов. В рамках второго этапа построят комплекс по утилизации и размещению отходов, в настоящее время он находится на этапе проектирования.

Объект планируют ввести в работу в декабре 2028 года. Губернатор Вениамин Кондратьев подчеркнул, что после завершения модернизации «Копанской» будет обрабатывать четверть всех отходов Кубани. Одновременно с этим ведутся и работы по обновлению комплекса ТКО в Новороссийске.

София Моисеенко