Мэр Краснодара Евгений Наумов поручил провести уборку сосулек

Глава Краснодара Евгений Наумов дал поручение руководителям управляющих компаний, бизнесу и городским предприятиям по своевременной уборке сосулек. Об этом мэр написал в своем Telegram-канале.

«Переменчивая погода в Краснодаре приводит к образованию не только гололедицы, но и сосулек. Сегодня в городе температура поднялась выше нуля, соответственно выросла и вероятность падения льда с крыш. Обращаюсь к руководителям всех управляющих компаний и городских предприятий, представителям бизнес-сообщества: проведите своевременную уборку сосулек. Это крайне важно для жизни и здоровья прохожих»,— написал Евгений Наумов.

Мэр Краснодара подчеркнул, что с приходом непогоды администрация краевого центра направила письма УК, ТСЖ, торговым центрам и предприятиям потребительской сферы о необходимости уборки пешеходных дорожек от снега, а также о важности сбития сосулек с крыш зданий. Евгений Наумов пояснил, что работы проведены не в полном объеме.

София Моисеенко