Краснодарцам разъяснили порядок уборки улиц и дорог от снега

Расчистка дорожного полотна при выпадении обильных осадков в Краснодаре начинается с магистральных улиц. Об этом заявил замдиректора департамента транспорта и дорожного хозяйства Евгений Беляков, его слова цитирует пресс-служба администрации краевого центра.

По словам Евгения Белякова, первыми на смену при осадках выходят комбинированные дорожные машины. Они начинают работу на участках с большой интенсивностью движения, где осуществляются социальные маршруты. После этого техника переходит на дороги с меньшей интенсивностью.

«Во вторую очередь техника направляется уже на дороги с более низкой интенсивностью. Из первоочередных дорог это в том числе подъезды к СНТ. Там, где большое количество жителей сейчас проживает, а также пригородные поселки»,— сообщил Беляков.

Департамент осуществляет расчистку подъездных дорог к СНТ. Внутри садовых товариществ уборку обязаны производить сами садоводы.

София Моисеенко