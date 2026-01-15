Росавиация: аэропорты Геленджика и Краснодара закрыли для приема и выпуска судов

Аэропорты Краснодара и Геленджика временно закрыли для приема и выпуска воздушных судов вечером 15 января. Об этом заявили в Telegram-канале Росавиации.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно информации Росавиации, ограничения на полеты ввели в связи с требованиями безопасности. Ранее аэропорт Краснодара также закрывали для полетов днем 14 января.

В настоящее время на территории Краснодарского края действует режим беспилотной опасности.

София Моисеенко