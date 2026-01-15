Полусредняя дубля ГК «Ростов-Дона» Софья Пивень покинула команду

Левая полусредняя гандбольного клуба «Ростов-Дона-2» Софья Пивень перешла в майкопскую команду «АГУ-Адыиф». Об этом сообщает пресс-служба «Ростов-Дон».

Фото: пресс-служба ГК «Ростов-Дон»

«Это совершенно новый опыт и, конечно, страх перед другой высотой, новым уровнем. Страх от мысли, что там играют более взрослые и опытные спортсменки, и тревога, что не удастся соответствовать этой планке», — рассказала спортсменка.

Игрок провела в составе «Ростов-Дона-2» пять лет. Руководство клуба поблагодарило игрока за ее вклад в развитие клуба и пожелало успехов в новой команде. В текущем сезоне гандболистка провела в Высшей лиге 20 игр, в которых оформила 78 голов и 59 атакующих и голевых передач.

Константин Соловьев