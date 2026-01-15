«Шереметьево» сообщил о выполнении рейсов между Россией и Ираном по расписанию

Рейсы между Москвой и Тегераном выполняются в штатном режиме после того, как ночью Иран закрыл воздушное пространство. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе аэропорта «Шереметьево».

Сегодня из «Шереметьево» в Тегеран вылетели рейсы «Аэрофлота» и Mahan Air. Они еще в пути. Рейс Mahan Air из Тегерана в Москву прибыл днем в 13:14 мск. Еще один самолет «Аэрофлота» из иранской столицы ожидается в 20:17 мск.

По данным сервиса Flightradar24, Иран закрыл воздушное пространство ночью с 14 на 15 января. Небо было закрыто более двух часов из-за протестов в стране. Иран принимал только международные рейсы по специальному разрешению. Из-за ограничений самолет «Аэрофлота» из Москвы в Тегеран вернулся в аэропорт вылета.

С конца декабря в Иране продолжаются протесты, причиной стал обвал национальной валюты и резкое повышение цен. Участники акций требуют смены политического режима. Вечером 14 января Reuters со ссылкой на источники сообщило, что США могут ударить по Ирану в ближайшие 24 часа.

