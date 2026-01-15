Цены на нефть упали после отказа Трампа атаковать Иран

Цены на нефть упали более чем на 4% после того, как президент Трамп дал понять, что пока воздержится от военных действий против Ирана. К 18:00 мск фьючерсы на нефть марки Brent падали в цене на 4,4%, а WTI — на 4,5%.

Если к концу торговой сессии котировки останутся на том же уровне, это будет сильнейшее дневное падение цен на нефть с 24 июня 2025 года. Тогда нефть подешевела за день на 7,4% после того, как Иран и Израиль подписали соглашение о прекращении огня.

В Иране с конца декабря не прекращаются массовые протесты, которые жестко подавляются иранскими властями. По данным Reuters, в ходе разгона протестов погибли около 2,6 тыс. человек, включая сотрудников силовых структур. Дональд Трамп неоднократно предупреждал, что готов поддержать иранских протестующих в случае жесткого подавления акций и гибели людей. Власти Ирана отвергали обвинения американской стороны и заявляли о готовности к ответным действиям в случае военных действий со стороны США.

Сегодня президент США заявил, что США получили информацию о прекращении убийств в Иране и отсутствии у иранских властей планов массовых казней. AFP со ссылкой на высокопоставленного саудовского чиновника сообщило, что отказаться от нападения на Иран господина Трампа убедили власти Саудовской Аравии, Катара и Омана.

Кирилл Сарханянц