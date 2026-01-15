Саудовская Аравия, Катар и Оман убедили Трампа не нападать на Иран

Власти Саудовской Аравии, Катара и Омана убедили президента США Дональда Трампа отказаться от нападения на Иран, опасаясь «серьезных последствий в регионе». Об этом сообщает AFP со ссылкой на высокопоставленного саудовского чиновника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман (справа)

По словам собеседника агентства, Саудовская Аравия, Катар и Оман в последний момент решили «предпринять отчаянную попытку» убедить Дональда Трампа предоставить Ирану шанс «продемонстрировать благие намерения».

«Мы сказали США, что атака на Иран приведет к серии серьезных ответных ударов в регионе»,— цитирует AFP неназванного чиновника. По его словам, диалог по этой теме все еще продолжается, чтобы закрепить результат.

13 января источники The Wall Street Journal сообщали, что Саудовская Аравия, Оман и Катар также предупреждали о потрясении на нефтяных рынках в случае атаки на Иран, а это в конечном итоге навредило бы американской экономике.

Вскоре после начала протестов в Иране, как писали СМИ, Белый дом рассматривал несколько вариантов вмешательства в ситуацию. Однако накануне Дональд Трамп заявил, что, по словам «очень важных источников по другую сторону», иранские власти прекратили убивать демонастрантов. По информации NBC, президент США хотел «быстрого и решительного» удара по Ирану, но его советники не смогли гарантировать, что это приведет к смене власти в стране. Обеспокоенность администрации вызывал и возможный ответ иранских сил на подобную атаку, писал телеканал.

Лусине Баласян