Пиромана задержали за поджог фургона в Краснодарском крае

Житель станицы Выселки поджег чужой автомобиль в Усть-Лабинске, в его отношении завели уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Кубани.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам следствия, мужчина осуществил поджог припаркованного фургона «Фотон» на улице Свободная в Усть-Лабинске. На этой же улице подозреваемый арендует частный дом. Он разбил окно со стороны водителя и залез в салон транспорта, пытаясь найти там ценности и деньги. Не обнаружив ценных вещей, мужчина решил поджечь машину и скрыться с места происшествия.

Сумма ущерба составила 450 тыс. руб. 39-летнему жителю грозит до пяти лет лишения свободы по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

София Моисеенко