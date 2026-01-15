В городе Шахты 90-летняя гимназия возобновит работу в феврале 2026 года

В городе Шахты гимназия им. А.С. Пушкина — одно из старейших учебных заведений города — возобновит работу 16 февраля 2026 года после масштабной реконструкции стоимостью 600 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Образовательному учреждению в этом году исполнится 90 лет. Капитальный ремонт, стартовавший в 2023 году, завершится в срок, согласно плану. В ходе реконструкции подрядчик провел укрепление фундамента, заменили перекрытия, установили новые окна, модернизировали системы отопления и вентиляции, обновили кровлю и фасады. Отмечается, что в здании откроют современные лаборатории, спортивный и гимнастический залы, актовый и конференц-залы, а также модернизированную столовую. Во дворе школы оборудовали спортивную площадку и игровые зоны для младшеклассников.

Константин Соловьев