Переправа в Семикаракорском районе закрыта на время ледохода

Паромное сообщение в Семикаракорском районе Ростовской области временно приостановлено из-за начала ледохода на местных водоемах. Об этом сообщил глава администрации района Леонид Серокуров в социальных сетях.

«Причиной временной приостановки работы переправы стало начало ледохода на местных водных участках», — написал чиновник. Он пообещал уведомить о возобновлении паромного сообщения через свои страницы в соцсетях.

По информации господина Серокурова, с 25 декабря в Ростовской области действует режим сопровождения судов ледоколами. Проводка судов во льдах представляет собой комплекс операций для обеспечения безопасного движения по замерзшим участкам акватории.

Ледоколы с усиленным корпусом и специальным оборудованием пробивают проход в покрытой льдом акватории для других судов. Они разрушают ледяной покров, организуют караваны судов, регулируют движение и оказывают помощь судам, попавшим во льды.

«Для ледокольных проводок в регионе задействуют шесть ледоколов: «Капитан Демидов», «Капитан Мошкин», «Капитан Чудинов», «Капитан Крутов», «Фанагория» и «Георгий Седов»,— говорится в сообщении.

Валентина Любашенко