В Краснодаре ожидается снег, работает спецтехника

В Краснодаре увеличат число бригад для очистки и обработки пешеходных зон от снега. Об этом сообщили в администрации города, ссылаясь на заместителей главы Владимира Архипова и Максима Онищенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным мэрии Краснодара, расчистка и обработка дорог, пешеходных зон и тротуаров в городе ведется в круглосуточном режиме. Количество работающей спецтехники удалось увеличить при помощи администрации Краснодарского края, строительных компаний и регионального министерства транспорта.

«Сейчас у нас в день работают 8 грейдеров и 38 КДМ, что в сумме составляет 46 единиц. Вся техника работает круглосуточно, без остановок. После пересменки сразу заступают ночные бригады»,— сообщил заместитель главы Краснодара Владимир Архипов.

Согласно актуальным прогнозам Росгидромета, в Краснодаре с вечера 15 января ожидается снег, а также налипание мокрого снега на провода и деревья, возможны сильные осадки. В администрации Краснодара подчеркнули, что коммунальные и дорожные службы города привлекают дополнительные силы в связи с непогодой и продолжают работу в усиленном режиме.

София Моисеенко