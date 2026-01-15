Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На М-4 «Дон» под Новочеркасском в ДТП с грузовиком погиб водитель кроссовера

На 1022 км. автотрассы «М-4 Дон» погиб 59-летний водитель автомобиля Geely Atlas. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области

Водитель кроссовера Geely Atlas не справился с управлением и допустил занос автомобиля с последующим столкновением с попутно движущимся грузовиком Mercedes-Benz с полуприцепом Wilhelm Schwarzmueller.

В результате аварии водитель кроссовера погиб на месте.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Наталья Белоштейн

