На М-4 «Дон» под Новочеркасском в ДТП с грузовиком погиб водитель кроссовера
На 1022 км. автотрассы «М-4 Дон» погиб 59-летний водитель автомобиля Geely Atlas. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области.
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области
Водитель кроссовера Geely Atlas не справился с управлением и допустил занос автомобиля с последующим столкновением с попутно движущимся грузовиком Mercedes-Benz с полуприцепом Wilhelm Schwarzmueller.
В результате аварии водитель кроссовера погиб на месте.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.