Завершен прием заявок на покупку задолженности Ростовского элеватора «Ковш»

Прием заявок на покупку дебиторской задолженности Ростовского портового элеватора «Ковш» завершен. Общая сумма долга составляет около 730 млн руб. Соответствующая информация появилась на портале «Федресурс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На торги выставили краткосрочные долговые обязательства перед элеватором со стороны юридических и физических лиц, которые признаны банкротами. Общее количество лотов — семь. Среди должников — аффилированное ООО «Ростовский портовый элеватор» (20,8 млн руб.), ООО «Тимашевский элеватор» (108 млн руб.), ООО «Мельница» (179,3 млн руб.) и ООО «Парус трейд» (22,4 млн руб.).

Самый крупный лот имеет прямое отношение к претензиям к бывшему гендиректору «Ковша» Рубену Айвазяну. С него взыскивают убытки на сумму 258,5 млн руб. Претензии связаны с незаконным списанием 20 тыс. тонн пшеницы и сорго, принадлежавших предприятию. Рубен Айвазян ссылался на то, что зерно испортилось из-за протекания силосов и попадания в них дождевой воды. Однако суд отклонил его доводы.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Ростовский портовый элеватор "Ковш"» зарегистрировано в Ростове в 2015 году. Компания занималась складированием и хранением. Учредителями являлись Артем Карамов (90% уставного капитала) и Роман Клевец (10%). Господин Клевец также возглавляет ООО «Ростовский портовый элеватор».

Как писал «Ъ-Ростов», ООО «Ростовский портовый элеватор “Ковш”» признали банкротом в 2021 году в связи с задолженностью 2,1 млрд руб. В мае 2023 года производственный комплекс «Ковша», который находится на левом берегу Дона напротив ростовского речного вокзала, был продан с торгов в рамках конкурсного производства. Покупателем стала фирма «Диона» из Волгограда, которая заплатила порядка 950 млн руб.

Мария Хоперская