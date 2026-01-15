В Липецкой области на посту главы минздрава утвердили Лилию Самошину

Лилия Самошина утверждена в должности министра здравоохранения Липецкой области. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр здравоохранения Липецкой области Лилия Самошина

Фото: Правительство Липецкой области Министр здравоохранения Липецкой области Лилия Самошина

Фото: Правительство Липецкой области

Госпожа Самошина стала и. о. министра здравоохранения в ноябре после перехода Анны Марковой в местный филиал Российского университета медицины. Госпожа Маркова занимала должность главы ведомства с 2023 года. Лилия Самошина была замминистра с начала 2025-го.

Лилия Самошина родилась в 1987 году. В 2011 году она окончила Воронежскую государственную медицинскую академию имени Н. И. Бурденко (ныне — университет). Профессиональный путь начала неврологом в Добринской центральной районной больнице в Липецкой области. В 2018 году заняла пост заместителя главного врача, а в 2020 году возглавила учреждение. В ноябре 2023-го была назначена заместителем руководителя областного управления здравоохранения.

В конце декабря в Курской области на пост главы регионального минздрава согласовали кандидатуру Светланы Ермоловой.

Кабира Гасанова