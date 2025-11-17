Глава липецкого минздрава Анна Маркова уходит в отставку

Министр здравоохранения Липецкой области Анна Маркова покидает свой пост. Об этом чиновница сообщила в своем Telegram-канале.

Анна Маркова до назначения в правительство Липецкой области работала главврачом городской поликлиники №2 в облцентре

Фото: Правительство Липецкой области

Госпожа Маркова переходит в команду липецкого филиала Российского университета медицины. «Я не прощаюсь. Я продолжаю ту же миссию — помогать людям. Теперь через образование, через подготовку будущих врачей, которые будут лечить и беречь нас с вами»,— заключила чиновница.

Анна Маркова была назначена и. о. начальника липецкого управления здравоохранения 28 декабря 2023 года. С тех пор ее кандидатура находилась на согласовании в Министерстве здравоохранения РФ. В январе 2025 года, когда в правительстве Липецкой области появились министерства, она стала и. о. министра. В марте была утверждена в должности.

Филиал Российского университета медицины открылся в Липецке 1 сентября 2025 года. На дне открытых дверей вуза в мае губернатор Игорь Артамонов рассказывал, что первый набор будет включать 144 места, предусмотрено очное обучение.

Алина Морозова