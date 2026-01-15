Reuters: США захватили очередной танкер из Венесуэлы

США задержали еще один нефтяной танкер, связанный с Венесуэлой, пишет Reuters со ссылкой на американских чиновников. Это шестой захват судна, перевозившего венесуэльскую нефть, за последние недели.

По словам источников агентства, танкер задержали в Карибском бассейне накануне встречи президента США Дональда Трампа с лидером оппозиции Венесуэлы Марией Кориной Мачадо.

9 января береговая охрана США высадилась на танкер Olina в Карибском море. Как утверждает The Wall Street Journal, судно перевозило российскую нефть из Венесуэлы. Операции США по захвату судов с топливом в международных водах проводятся с начала декабря, после того как Дональд Трамп объявил блокаду поставок и экспорта нефти из Боливарианской Республики.