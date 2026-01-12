CNN: Трамп встретится с лидером венесуэльской оппозиции Мачадо 15 января

Президент США Дональд Трамп 15 января встретится в Белом доме с лидером венесуэльской оппозиции Марией Кориной Мачадо. Об этом сообщил CNN со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп (слева)

Фото: Nathan Howard / Reuters Президент США Дональд Трамп (слева)

После захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро 3 января Дональд Трамп отказался поддержать кандидатуру Марии Корины Мачадо на пост и. о. главы государства. Американский президент заявил, что ей будет трудно руководить страной из-за отсутствия поддержки народа Венесуэлы.

Мария Корина Мачадо — лауреат Нобелевской премии мира. В начале января она говорила, что готова передать награду Дональду Трампу, однако Нобелевский комитет сообщил, что это невозможно.

«Мне нужно будет с ней (Марией Кориной Мачадо.—"Ъ") поговорить. Насколько я понимаю, причина именно в этом. Я не могу представить себе никого в истории, кто заслуживал бы Нобелевской премии больше, чем я»,— сказал господин Трамп во время встречи с руководителями нефтяных компаний в Белом доме 9 января.