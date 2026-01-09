WSJ: США задержали танкер с российской нефтью в Карибском бассейне

Сотрудники береговой охраны США завершили захват нефтяного танкера Olina у берегов Тринидада и Тобаго в Карибском бассейне и взошли на борт судна. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американские официальные лица.

По информации WSJ, танкер Olina, находясь под санкциями США, незаконно перевозил российскую нефть. В этот раз судно следовало из Венесуэлы. Ранее танкер назывался «Минерва М».

Это уже пятое судно, захваченное США за последние недели в рамках операции по контролю экспорта нефти из Венесуэлы. Кроме того, 7 января в международных водах был задержан танкер «Маринера» с россиянами на борту. Он, по убеждению американских властей, перевозил российскую нефть в Венесуэлу и Иран в обход санкций. Сегодня президент США Дональд Трамп разрешил освободить из экипажа судна двоих граждан РФ.