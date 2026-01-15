На трассы в Ростовской области для расчистки снега вывели 250 единиц техники
Дорожные службы Ростовской области направили 250 единиц техники на расчистку трасс от снега. Об этом сообщили в министерстве транспорта региона.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Уборочные работы ведутся в полном объеме. Коммунальные службы приоритетно очищают главные магистрали, после чего переходят к примыкающим трассам. В ведомстве подчеркнули, что полная уборка снежных масс потребует времени. Водителей призывают соблюдать осторожность и уступать дорогу спецтехнике.
При возникновении экстренных ситуаций граждане могут обращаться по номеру службы экстренного реагирования 112 или в диспетчерскую министерства транспорта области по телефону 8 (863) 253-57-27.