В сочинском «Дендрарии» спасли редкую сосну Жерарда после снеголома

Сильный ветровал и снеголом нанесли значительный ущерб парку «Дендрарий» в Сочи: было повалено и повреждено более 50 деревьев, кустарников и пальм. Под угрозой утраты оказался единственный взрослый экземпляр сосны Жерарда — редкого дерева, представляющего высокую научную ценность, сообщает МЦУ курорта в своем Telegram-канале.

Сосна Жерарда является эндемиком западных Гималаев и в естественных условиях произрастает лишь на ограниченных территориях Афганистана, Пакистана, Индии и Тибета. Ее семена, известные под названием «чилгоза», используются в пищу и по своим свойствам сопоставимы с кедровыми орехами.

После обследования упавшего девятиметрового дерева специалисты пришли к выводу о возможности его сохранения. Корневая система сосны пострадала незначительно, что позволило принять решение о восстановительных работах. Сотрудники парка провели кронирование для снижения ветровой нагрузки, после чего с применением специализированной техники дерево было поднято и надежно закреплено.

В настоящее время состояние сосны стабилизировано. По оценке специалистов, у редкого экземпляра есть шансы на восстановление и дальнейшее сохранение в ботанической коллекции парка «Дендрарий».

Мария Удовик