Дельфины, «Горничная» и «Человек из Подольска»

В пятницу, субботу и воскресенье жители и гости Сочи смогут увидеть киноновинки и спектакли о любви и жизни. А еще можно провести время на концерте и комплексе экскурсий. Подробнее — в афише «Ъ-Сочи».

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Где послушать музыку

18 января в 12:00 в музее Н.А. Островского состоится концерт вокалистки и композитора Арис под названием «Поток Света». Исполнительница, являющаяся членом творческих и научных сообществ, включая Союз композиторов, представит программу, синтезирующую оперное пение, игру на шлемовидных гуслях и электронную музыку. Концерт позиционируется как событие, где эти три музыкальных элементы должны создать цельную звуковую картину.

Стоимость билета — от 500 руб. (12+)

Какие спектакли посетить

16 января в 19.00 в Новом театре Сочи состоится спектакль «Человек из Подольска». Сюжет разворачивается в полицейском участке, где во время допроса задержанного, уставшего от жизни человека, происходит метафоричный диалог о том, можно ли человека заставить быть открытым к миру. Продолжительность постановки составляет 1 час 15 минут без антракта. Для зрителей, приобретших билеты на места на сцене, вход возможен строго за 10 минут до начала спектакля.

Стоимость билета — от 1 700 руб. (16+)

В субботу 17 января, в Зимнем театре Сочи в 19:00 состоится хореографический спектакль «Иверия. Сказание о любви». В программе участвуют народный ансамбль грузинского танца «Иверия» под руководством заслуженного хореографа России Бориса Чачанидзе и образцовый ансамбль «Легенда». Коллектив, известный своими победами на международных фестивалях, представит картину, посвященную народным традициям. Продолжительность мероприятия — 120 минут.

Стоимость билета — от 2 000 руб. (6+)

Что посмотреть в кино

В кинотеатрах курорта начался показ психологического триллера «Горничная» (18+) режиссера Пола Фига. Главную роль исполняет Сидни Суини. Ее героиня Милли, устраиваясь горничной в богатый дом семьи Винчестер, надеется на новую жизнь, но вскоре обнаруживает, что секреты хозяев оказываются гораздо масштабнее ее собственного прошлого. Картина получила рейтинг 7.3 на «Кинопоиске». Фильм длится 131 минуту.

Стоимость билета — от 1 210 руб. (18+)

Также в кинотеатрах курорта доступен для просмотра комедийный боевик «Убойная суббота» режиссера Люка Гринфилда. Фильм производства США длится 93 минуты. В центре сюжета тихий отец-домосед Брайан, который вместе с пасынком отправляется на детский праздник, но обычная встреча оборачивается хаосом с участием бандитов, погонями, стрельбой и взрывами.

Стоимость билета — от 670 руб. (16+)

18 января в кинотеатре ТЦ «МореМолл» состоится показ документального фильма «Мурильо: Путь художника» (12+). Картина производства Испании 2017 года режиссера Хосе Мануэля Гомеса Видаля длится 70 минут. Фильм посвящен возвращению шедевра Бартоломе Эстебана Мурильо «Маленький нищий» из Лувра в Севилью, что становится поводом для рассказа о творчестве и судьбе главного художника испанского барокко, его виртуозной технике и незаслуженном забвении. Съемки проходили во Франции и Испании, а в фильме представлены комментарии искусствоведов и реставраторов.

Стоимость билета — от 400 руб. (12+)

Куда сходить еще

Программа «Парк "Ривьера" и шоу в большом Сочинском дельфинарии» (6+) запланирована на 15, 17, 20, 22 и 24 января, начало в 13:30. В нее входит прогулка по парку с гидом и представление в дельфинарии с дельфинами, морскими львами и другими артистами. Вся экскурсия занимает около 6 часов, а комбинированный билет в дельфинарий (на шоу и в океанариум или зоопарк) оплачивается дополнительно. Точное место встречи и детали поездки согласует гид.

