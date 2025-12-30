Пошлина на экспорт пшеницы из России будет нулевой с 14 января

Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 14 января следующего года будет нулевой. Мера будет действовать до 20 января включительно, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минсельхоз.

До 11 января 2026 года пошлина на экспорт пшена составит 109,1 руб. за тонну. 12 и 13 января пошлина понизится до 97,3 руб. за тонну, а с 14 до 20 числа обнулится. При этом пошлины на экспорт ячменя и кукурузы останутся нулевыми. Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен.

С июня 2021 года в России был введен механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя. Размер налога рассчитывается еженедельно на основе цен экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

25 декабря правительство установило тарифную квоту на вывоз зерновых культур из России в 2026 году в объеме 20 млн тонн. Участники рынка отмечают, что при текущем курсе рубля экспорт зерна остается экономически невыгодным.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Зерно собирают в дорогу».