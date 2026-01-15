В Краснодаре выявили 732 нарушения при уборке снега

При проверке более 2,5 тыс. многоквартирных домов на территории Краснодара с 13 по 15 января было выявлено около 732 нарушений в уборке снега и наледи. Управляющие компании и ТСЖ будут привлечены к административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Мониторинг состояния придомовых территорий в Краснодаре проводят специалисты управления по жилищным вопросам совместно с прокуратурой. За три дня работники проверили 2555 объектов.

Сейчас по всему городу специалисты управляющих организаций и ТСЖ ведут уборку дворов от снега и льда. Они также убирают сосульки с крыш зданий. Для защиты жителей устанавливают сигнальные ленты. В свою очередь управление по жилищным вопросам контролирует своевременную расчистку территорий и посыпку дорог и тротуаров песко-соляной смесью.

Жители могут сообщать о сосульках на крышах в обслуживающие организации. При отсутствии реакции коммунальных служб краснодарцы могут позвонить на горячую линию по телефонам 8 (861) 218-92-70 и 8 (861) 218-92-04.

Алина Зорина