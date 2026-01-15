На ремонт вокзалов аэропорта Краснодара выделят 29 млн рублей

На ремонт и отделку помещений аэровокзального комплекса аэропорта Краснодара планируется направить 29,2 млн руб. Соответствующая информация размещена в системе госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ

Из материалов следует, что в рамках первого контракта стоимостью 18,2 млн руб. предусмотрен ремонт девяти литеров вокзала международных авиалиний общей площадью 3,25 тыс. кв. м. Техническое задание включает устранение дефектов напольных покрытий, облицовку полов керамогранитом, а также отделку колонн и стен листами из нержавеющей стали и другие работы.

Второй лот предполагает проведение аналогичных работ в десяти литерах аэровокзала общей площадью 5,1 тыс. кв. м.

Вячеслав Рыжков